الثقافة والفنون لـ”المواطن”: ألبوم (سعودي) لمطرب الراب قصي قريباً

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكدت جمعية الثقافة والفنون أنها بدأت في استقبال واستقطاب مطربي فن الراب لدعمهم وإعطائهم الفرصة في مجال الأغاني الوطنية.

وبين الفنان عمر الجاسر مدير عام جمعية الثقافة والفنون لـ”المواطن” أنه جرى التنسيق مع الفنان قصي خضر لتدشين ألبوم غنائي يحتوي على بعض الأغاني الوطنية لمرابطي الحد الجنوبي والوطن والمعلم والأم وريادة الأعمال وغيرها من الأغاني الهادفة .

وأصاف الجاسر أن محبي الراب للأسف لم يجدوا الدعم الكافي لهم وهم محبطون والجمعية تفتح أبوابها في كل وقت ، ونعمل على التعاون مع هيئة الترفيه للعمل بتكامل.

وأشار الجاسر إلى أنه جرى إعداد ألبوم للفنان قصي بعد فسحه من قبل الجهات المعنية والذي يحمل اسم (سعودي) والذي يحمل في طياته كلمات سوف يكون لها من الترحيب الكثير .







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