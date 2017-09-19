الجامعة العربية تلطم زعيم العمل البريطاني تأييدًا لموقف للمملكة

المواطن - الرياض

ألغت الجامعة العربية حفل استقبالها السنوي في مؤتمر حزب العمل نهاية الشهر الجاري، بعد أن رفض الحزب حضور ممثلي السعودية والسودان للحدث، فيما وصفته وسائل إعلام بريطانية برد مهين لزعيم حزب العمل جيرمي كوربين المعادي للمملكة.

وأكد مكتب الجامعة في لندن إلغاء حفل الاستقبال في رسالة بعث بها إلى أعضاء البرلمان من حزب العمل والأحزاب الأخرى يوم الأربعاء الماضي.

وقال في الرسالة: مع الأسف اتخذ مجلس السفراء العرب قرارًا بإلغاء حفل استقباله السنوي وبوفيه العشاء.

وتابع أن مجلسنا قرر الامتناع عن حضور مؤتمر حزب العمل هذا العام؛ بسبب رفض حضور كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان المؤتمر.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية: إن قرار مجلس السفراء العرب بمثابة إهانة ولطمة على وجه “كوربين”.

وأوضحت الصحيفة أن موقف زعيم العمل وفريقه من الدول العربية بسبب مزاعم سجلها الحقوقي يتناقض مع موقفهم الداعم لفنزويلا؛ رغم القمع الذي تتعرض له المعارضة هناك.

وتابعت الصحيفة: إن كوربين واجه انتقادات بسبب فشله في إدانة النظام الفنزويلي في أعقاب القمع الدموي الذي قام به الرئيس مادورو للاحتجاجات وظهوره في تجمع المؤتمر الذي يدعم النظام هناك من المرجح أن يثير الكثيرين ضده.







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