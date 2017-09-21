الجبير يشارك في اجتماع حول ليبيا

المواطن - واس

شارك وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عادل بن أحمد الجبير، أمس الأربعاء، في الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وعدد من رؤساء وفود الدول الأعضاء المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.







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