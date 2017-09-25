الجدعان: الطرح العام الأولي لأرامكو سيمضي وفقًا للمخطط

المواطن - الرياض

نقلت وكالة “رويترز”، عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله إن الطرح العام الأولي لأرامكو، سيمضي وفقًا للمخطط الموضوع.

وبحسب الوكالة، أبلغ الجدعان مستثمرين، أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيمضي وفقًا للمخطط في 2018، حيث تستهدف المملكة إدراج ما يصل إلى 5% من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في البورصة السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي، قد تجمع من خلاله 100 مليار دولار.

ولكن لم تختر أرامكو حتى الآن بورصة دولية للإدراج، لكن نيويورك ولندن تعتبران الأوفر حظًّا في الفوز بالإدراج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :