الجزائية تنذر الصقعبي بالحكم غيابيًا وفقًا لنظام جرائم الإرهاب

المواطن - واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم / زياد بن عبدالله بن صالح الصقعبي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1078663893) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه ، فقد جرى تحديد موعد يوم الثلاثاء بتاريخ 6 / 1 / 1439 هـ ، الساعة التاسعة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 9 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله .







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