الجوكم: رباعية الهلال مريحة.. وهذه أسباب تألق الزعيم !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي، عيسى الجوكم، أن فريق الهلال قدم مستوى استثنائيًا في مباراته بالأمس أمام بيروزي الإيراني، مشيدا بما قدمه كافة اللاعبين، وخاصة الثلاثي عبدالله المعيوف وياسر الشهراني وعمر خربين.

وأشار الجوكم إلى أن تألق الهلال في الفترة الماضية يعود بشكل رئيسي إلى حالة الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق، بالإضافة إلى وجود تنافس على المراكز بين كافة اللاعبين.

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر ufm: “نتيجة الهلال في مباراة الذهاب مريحة ولكن يجب عدم التسليم بذلك فكرة القدم مليئة بالمفاجآت”، معتبرًا أن بطولة دوري أبطال آسيا كانت أكثر إثارة وإقناعًا قبل فصل فرق شرق القارة عن غربها.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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