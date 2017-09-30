الجيش العراقي يستعد للسيطرة على حدود كردستان

المواطن - وكالات

يستعد الجيش العراقي، اليوم السبت، للسيطرة على المنافذ الحدود الدولية للمنطقة الكردية الشمالية، حيث تعد هذه الاستعدادات جزءًا من جهود الحكومة المركزية المتزايدة الرامية إلى عزل الأكراد بعد تصويتهم بالموافقة على الاستقلال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وهذه الإجراءات تأتي بعد يوم من فرض العراق حظراً على الطيران أوقف جميع الرحلات الدولية في مطارات الإقليم.

ومن المتوقع أن تبدأ قوات عراقية في تركيا وإيران فرض سيطرتها على المعابر الحدودية مع المنطقة الكردية، ولكن ليس من المتوقع أن تدخل الأراضي الكردية.







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