الجيش اليمني يأسر ويقتل عناصر حوثية ويصد هجومًا جنوب شرق ميدي

المواطن - عمر عريبي - الحد الجنوبي :

صد الجيش الوطني وقوات التحالف صباح اليوم الأحد هجومًا نفذته عناصر من الميليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني جنوب شرق مدينة ميدي.

وقال مصدر عسكري إن قوات اللواء الثاني حرس المرابط في جبهة ميدي صدت هجومًا عسكريًا نفذه مجموعة من عناصر الميليشيا الانقلابية على المواقع التابعة للواء جنوب شرق مدينة ميدي .

وأضاف المصدر أن الميليشيا الانقلابية لم تحقق أي تقدم في مواقع الجيش الوطني.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية خلال صد الهجوم بالإضافة إلى أسر عنصرين من عناصر الميليشيا أحدهما من محافظة حجة وهو لا يزال في سن السادسة عشرة من عمره والآخر من محافظة الحديدة وهما جريحان وتم معالجتهما من قبل الفريق الطبي التابع للمنطقة قبل أن يتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة لاستكمال العلاج وذلك كواجب إنساني.







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