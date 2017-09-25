الحائلي: جاهزون لأي قضايا جديدة.. وهدفنا الآسيوية

المواطن - جدة

أكد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن إدارته ستقوم بحل أي قضية تظهر خلال الفترة المقبلة، لتفادي أي عقوبات قد تصدر ضد العميد؛ مما قد يؤثر على الفريق الأول لكرة القدم.

وقال الحائلي، إنه يتطلع لمشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2018، بعدما غاب الموسم الحالي بسبب الأزمات المالية والقضايا التي أخنقت العميد وحالت بينه وبين بطولاته المفضلة.

وشدد رئيس الاتحاد، على أن إدارة النمور سلمت ملف الآسيوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الموعد المحدد، وتنتظر القرار بشأن عودة العميد للمحفل القاري مجدداً.

ووجه أنمار الحائلي الشكر لجماهير الاتحاد، على دعمها المتواصل للفريق الأول، والوقوف بجانبه في كافة المسابقات من أجل العودة لمنصات التتويج بالذهب مجدداً.







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