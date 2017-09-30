الحائلي: لا أعرف عقد مونتاري المزور.. وهذا دور المحكمة والجمهور

المواطن - جدة

أكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، انه لا يعلم بالعقد المزور للاعب ناديه السابق المحترف الغاني سولي مونتاري.

وقال الحائلي لبرنامج في المرمى :«هناك أشياء في حديث مونتاري جانبها الصواب، كان موجودًا خلال إدارتين سابقتين، فيما المحكمة قبلت الاستئناف ضد حكم مونتاري، ولدينا طعون في عقده، كما لدينا الثقة في صحة موقفنا».

وأضاف رئيس النادي الجداوي: «لا أعرف عن عقد مونتاري المزور، يفترض أن يعرض العقد أمام المحكمة والجمهور، سنقيم مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح كافة الأمور، ونحتاج إلى وقفة الجميع، نريد الخروج من إطار اتهامات الأشخاص ونعمل سويًا لحل المشاكل».

وورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.

وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.

وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيها العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.







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