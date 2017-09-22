الحارثي: عدلنا خطأ منهج الاجتماعيات إلكترونيًّا خلال دقائق

المواطن - الرياض

أكد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد الحارثي، أنه تم تصحيح الخطأ الذي اكتُشف في منهج الدراسات الاجتماعية بعد دقائق من اكتشافه في النسخة الإلكترونية من المناهج.

وقال الحارثي في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: قامت وزارة التعليم بتعديل الخطأ في النسخة الإلكترونية لمقرر الدراسات الاجتماعية فور اكتشافه وخلال دقائق من خلال بوابة التعليم الوطنية عين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أكد- قبل قليل- أن الكثير من الصور المتداولة والتي تتضمن أخطاء في مناهج ومقررات دراسية لا تعود للمناهج السعودية، بل تخص مناهج دول أخرى.

وقال العصيمي: تهتم وكالة المناهج والبرامج التربوية بملاحظاتكم على المناهج، ويتم التعامل مع كل الملاحظات بعناية، وتحرص الوكالة على تعديل ما يثب صحّته منها.

وأضاف أن وكالة المناهج والبرامج التربوية تعاملت مسبقًا بحرص مع عدد من ملاحظات المهتمين بالتعليم، الغيورين عليه، وعدلت بعض الكتب بناء على ملاحظاتهم.

ونبه إلى أنّ كثيرًا مما تناقله مواقع التواصل الاجتماعي من أخطاء في المناهج هذه الأيام مأخوذ من مناهج غير سعودية، أو ملاحظات سابقة تم تعديلها.

وأشار إلى أن وكالة المناهج والبرامج التربوية بالوزارة ترحّب باستقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على موقع تواصل (هنا)، والذي يتيح أمام المهتمين بالتعليم أن يقدموا ملاحظاتهم البنّاءة، حيث تحرص الوزارة على النظر بعين الاهتمام إلى كل ما يردها على الموقع.







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