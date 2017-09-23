الحبس والغرامة 10 مجايدة والتعزير عقوبة المدخن في عهد الملك المؤسس

المواطن - الرياض

دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين”نقاء” سليمان بن عبد الرحمن الصبي، إلى تفعيل نظام مكافحة التدخين، ولائحته التنفيذية.وذلك بتحديد آليات ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات بما يتفق مع نظام إيرادات الدولة، وربط المخالفين لنظام مكافحة التدخين بنظام سداد أسوة بالمدفوعات الحكومية الأخرى.

وقال الصبي: في ذكرى اليوم الوطني لابد لنا في هذا اليوم أن نستذكر مواقف الملك عبد العزيز في مكافحة التدخين والتصدي لجائحة التبغ، مشيراً إلى أن الملك عبد العزيز كان أول من وضع نظاماً لمكافحة التدخين، وسار من بعده أبناؤه الملوك البررة الذين أصدروا التعاميم والقرارات السامية ذات العلاقة بمكافحة التدخين حتى توجت بنظام مكافحة التدخين الذي صدر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 28 / 07 / 1436هـ.

وأكد أن خادم الحرمين سار على خطى والده الملك المؤسس عبد العزيز، الذي أسس نظاماً لمكافحة التدخين قبل أن تعرفه منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الملك عبد العزيز كان يُحرم التدخين ويعاقب متعاطيه، و”كان يحبس كل من يدخن في المرة الأولى 3 أيام وعند خروجه من الحبس يسلم للحبّاس مجيدي واحد (عملة ذلك الوقت)، ومن عاد إليه ثانية يحبس 10 أيام ويدفع 10 مجايدة تدخل في البلدية، ومن تجاوز ذلك يضاعف له الأدب، ومن تعدى ذلك يتم التعزير به”.

وأضاف الصبي: أن الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- سبق منظمة الصحة العالمية في تطبيق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بمكافحة التدخين والتي تطالب بها المنظمة الدول الأعضاء بتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية، ومن أبرزها وضع نظام يحمي غير المدخنين من دخان المدخنين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :