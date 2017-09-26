الحرارة المرتفعة تعيق عقول مرضى التصلب المتعدد

المواطن - أضواء الفهد - الرياض

أشارت دراسة حديثة إلى أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً قد تنقص من قدرات الأشخاص المصابين بمرض التصلب اللويحي (المتعدد) في إتمام الوظائف العقلية ومعالجة المعلومات.

وخلصت الدراسة الأميركية التي أجريت في معهد كرايسلر في نيويورك إلى وجود علاقة بين درجة حرارة المحيط وبين مستويات النشاط الدماغي.

ولاحطت الدراسة زيادة غريبة في مستويات نشاط الدماغ عند المرضى لم تكن موجودة عند الأشخاص الطبيعيين.

وقد أظهرت الدراسة أن زيادة النشاط حدثت في أماكن من الدماغ مسؤولة عن الوظائف الدماغية البسيطة وهي القشرة الجبهية والجبهية الظهرانية والجدارية، مما يدل على صعوبة أداء الوظائف الطبيعية في الدماغ.

وقد أجريت التجارب على 28 شخصًا (26 امرأة ورجلان)، وقد ظهر تأخر قدراتهم العقلية عند أداء مهمات تستدعى الانتباه عند ارتفاع درجة حرارة المحيط. في حين لم توجد هذه العلاقة في الأشخاص الطبيعيين المستخدمين كشاهد.

ومرض التصلب اللويحي هو مرض التهابي يصيب خلايا الميالين في الدماغ والتي تغلف الخلايا العصبية وتعمل كعازل كهربائي بين الأسلاك.

وحين يفقد هذا العازل تظهر أعراض عصبية مختلفة وتأتي على شكل هجمات والمرضى عادة بين عمر 20-50 سنة ونسبة الإصابة عند النساء ضعف الرجال.

وينصح الباحثون في الدراسة السابقة بتبريد الجسم قبل الرياضة واستخدام قبعات مهواة بشكل جيد واستخدام التكييف دوماً.







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