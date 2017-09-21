الحوثيون يساوون بين دم معارض وثعبان ويهدرون دمه!

المواطن - وكالات

قررت ميليشيات الحوثي الانقلابية، هدر دم أحد الشباب الناشطين في محافظة حجة، بسبب معارضته لانتهاكاتها وممارساتها الإجرامية ضد اليمنيين في مناطق سيطرتها.

واستعانت ميليشيات الحوثي بعدد من المشايخ الموالين لها، في محافظة حجة، والذين وقعوا على وثيقة تهدر دم إبراهيم علي حزام القيدلة أحد الناشطين الذين عارضوا أفكار وممارسات هذه الجماعة خلال السنوات الماضية.

وساوت الوثيقة التي وقع عليها عدد من مشايخ المنطقة تبيح فيها دم (القيدلة) بين دمه ودم الحنش (الثعبان)، بحسب “العربية”.

وهذا هو الإجراء الأول من نوعه من قبل الحوثيين، وسط تحذيرات من لجوئهم إلى هذا الأسلوب لتصفية خصوماتهم مع كل من يعارض مشروعهم الطائفي الإيراني، وبغطاء من مشايخ قبليين وهميين موالين لهم.







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