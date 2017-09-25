الحوثيون يطلقون قرابة 100 صاروخ باليستي على المملكة

المواطن - الرياض

أكد الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، العقيد إبراهيم آل مرعي، أن ميليشيا الحوثي أطلقت منذ بدء العمليات ما يقارب 100 صاروخ باليستي على المملكة، ولم يتورعوا باستهداف مكة المكرمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج أخباركم على قناة المجد، أن الحوثيين شاركوا المملكة في يومها الوطني باستهدافها بصاروخ باليستي، لكن قوات الدفاع الجوي كعادتها استطاعت التصدي لهذا الصاروخ.

وتابع آل مرعي: “المملكة بقواتها المسلحة ورجالها يعملون على مدار الساعة، ومستعدون لهذه العمليات، سواء كانت إطلاق صواريخ، أو اختراقًا على الحدود، أو عمليات تخريبية في الداخل”.

ولفت إلى أن هناك حظرًا للمجال الجوي والبري والبحري، لكن الحدود البحرية 2500 كيلو لا تستطيع القطع البحرية مهما كان عددها أن تغطي كل هذه الثغرات لذلك المجتمع الدولي والدول العظمى مطالبة بالضغط على من يمول الحركة الحوثية.







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