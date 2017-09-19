الحوثي يرفض تفريغ 15 سفينة تحمل مساعدات بميناء الحديدة

المواطن - الرياض

إمعانًا في إذلال الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، يرفض الحوثيون تفريغ حمولات 15 سفينة تجارية تحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية وصلت ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين بالرغم من تصريح التحالف العربي لها بالدخول.

وقال مصدر مسؤول في التحالف العربي: “ورد لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف”.

وأضاف “لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة في حين سمحت الميليشيا بتفريغ سفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية”، متهمًا المتمردين “بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ”.

وتخضع مدينة الحديدة الساحلية لسيطرة الانقلابيين ويتحكم في توزيع المساعدات الغذائية والدوائية التي تصل للأراضي الخاضعة لسيطرتهم حيث يقومون بتوزيع الأدوية على صيدليات ومراكز طبية تدين لهم بالولاء ويحرمون أهالي اليمن منها.







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