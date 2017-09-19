الخالد لـ”المواطن”: جمال خاشقجي يمارس ما كان يقوم به في الخفاء الآن علنًا دفاعًا عن جماعته

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

استبدال الحقيقة، والكذب والافتراء على الوطن، من أجل الظهور بمظهر المناضل، حيلة قديمة، اتّبعها كثيرون قبل جمال خاشقجي، إلا أنَّ ظهور الأخير علينا، في مقال عبر موقع صحيفة “الواشنطن بوست” الأميركية، يمجّد فيه جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الوطن ومصالحه، يؤكّد أنَّ البعض لم يزل يعيش في زمن الأنا ومن بعدي الطوفان.

وأكّد الكاتب والإعلامي محمد الخالد، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أنَّ “هذا هو جمال خاشقجي، لم يتغير ولم يتبدل، فما يحدث بالضبط منه هذه الأيام، يلخّص بأنَّ ما كان يقوم به في الخفاء، بات يمارسه في العلن، بعد أن سقط قناعه الذي كان يرتديه في السابق”.

وشدّد الخالد على أنَّ “محاولة خاشقجي أخيرًا ترويج أخبار تدعي زورًا أن ما يحدث في المملكة (اعتقالات)، إثر تفكيك خلية استخباراتية تديرها الجماعة الإرهابية وتسعى إلى استهداف وزارة الدفاع بالانتحاريين، هي محاولة يائسة من خاشقجي لإثارة الرأي العام العالمي، معتقدًا أنه بهذه الطريقة يستطيع تكوين أداة ضغط على المملكة، لتخليص المتهمين المقبوض عليهم من طرف النيابة العامة بطريقة نظامية قانونية”.

وأوضح أنَّ “خاشقجي يحب تمثيل دور المناضل، ويريد بأي طريقة كانت أن يلفت الانتباه، شأنه بذلك شأن كل أفراد جماعته، ولعل ما يثبت ذلك تصريحاته أخيرًا في شأن الإخوان المسلمين الإرهابيين، وتطبيله المستمر للإرهابي القرضاوي، على الرغم من أنَّ الحكومة في المملكة وباقي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حول العالم، أدرجتهم ضمن الجماعات الإرهابية”.







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