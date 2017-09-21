الخدمة المدنية تدعو متقدمين اثنين للوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهما

المواطن - واس

دعت وزارة الخدمة المدنية متقدمين اثنين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02/ 12/ 1438هـ، لمطابقة بياناتهما لدى فروع ومكاتب الوزارة، وذلك اليوم الخميس اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، مصطحبين معهما ما يأتي:

– أصل الهوية الوطنية.

– وثيقة التخرج الأصلية موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، بالإضافة إلى كشف الدرجات.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

– الحاصلون على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلًا غير تربوي.

– الحاصلون على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يُحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال يوم الخميس 1/ 1/ 1439هـ. ومن لم يراجع سيعتبر ذلك عدولًا عن رغبته في التوظيف، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.







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