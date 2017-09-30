الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة ترافندروم

المواطن - الرياض

تبدأ الخطوط السعودية، من فجر غد الأحد الأول من أكتوبر 2017م، تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة “ترافندروم” وذلك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد من كل من الرياض وجدة، وهي الوجهة الثامنة في الهند بعد كل من كوتشي، حيدر آباد، دلهي، بنغالور، لكناو، مومباي، تشيناي، وهي الوجهة رقم (88) على شبكة “السعودية”، والرابعة التي يتم تدشينها خلال هذا العام، بعد كل من ملطان في باكستان، وبورتسودان في السودان وموريشيوس.

وسوف يتم تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً من الرياض وستغادر الرحلة رقم (SV756) وهي أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى ترافندروم مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (04:40) فجرا ل وتصل بمشيئة الله الساعة (12:15) ظهراً بالتوقيت المحلي، وتغادر رحلة الإياب ترافندروم بالرقم (SV757) الساعة (01:45) ظهراً لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (04:00) عصرا، فيما سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يومي الخميس والسبت من كل أسبوع وفي توقيت واحد حيث تغادر الرحلة بالرقم (SV752) الساعة (03:35) فجراً وتصل إلى ترافندروم الثانية عشرة ظهراً وتغادر في رحلة العودة بالرقم (SV751) الواحدة والنصف ظهراً، وتصل بمشيئة الله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ويأتي تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وترافندروم، إحدى أهم المدن الهندية، ضمن مبادرات برنامج التحول ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية (SV2020) بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ”السعودية” على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول، سوف تخدم الوجهة الجديدة شرائح مختلفة من المسافرين وأغراض متعددة سواء الحجاج والمعتمرين أو العمالة أو السياح، وكذلك رجال الأعمال مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات “السعودية” للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الداخلية أو الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.

وسيتم تشغيل رحلات “السعودية” الأسبوعية الثلاث لوجهتها الجديدة “ترافندروم” بطائرات إيرباص الحديثة(A330-300) والتي تبلغ سعتها (298) مقعداً، (36) منها لدرجة الأعمال، و(262) مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف إلى جانب الخدمة الجوية المميزة، وخدمة الإنترنت وأكثر من (3000) ساعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب والترفيه المنوع والمناسب لكل شرائح الضيوف.

وكانت الخطوط السعودية قد أتمت خلال العام الماضي التشغيل إلى أربع وجهات دولية جديدة؛ هي: المالديف، وميونخ، والجزائر، وأنقرة، والتشغيل إلى كل من: ملطان، وبورتسودان هذا العام وموريشيوس، وسوف تواصل “السعودية” تنفيذ خططها المتعلقة بالتوسع في التشغيل الدولي وفق خطط تسويقية تتم بعناية.







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