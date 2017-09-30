الداعية معز مسعود يتزوج من المرشدة السياحية بسنت نور الدين

المواطن - القاهرة

عقد الداعية معز مسعود قرانه، بالأمس، على المرشدة السياحية بسنت نور الدين في إحدى الفيلات بمنطقة العبور، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وتخرجت بسنت نور الدين في كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان عام 2009، وتعمل مرشدة سياحية منذ 8 سنوات.

نجحت في الترويج للسياحة وآثار مصر بطريقة بسيطة، وحازت على إعجاب عدد كبير من المواطنين.

بدأت بسنت نور الدين (28 عامًا) في تصوير آثار مصر في فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل، كما دشنت صفحة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في الثالث من شهر مارس الماضي روجت من خلالها للسياحة المصرية.

حقق أول مقطع فيديو نشرته بسنت نور الدين بعنوان “حكاية نابليون ومناخير أبو الهول”، بعد تدشين الصفحة بيومين عددًا كبيرًا من المشاهدات، حيث اكتشفت مع البحث أن أنف أبو الهول كسرت قبل قدوم نابليون بونابرت بحملته الفرنسية على مصر بنحو 60 عامًا.

أصبح لها عدد كبير من المعجبين، وذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت أشهر مرشدة سياحية، حيث قيل عنها إنها فعلت ما عجزت عن عمله وزارة السياحة وبطريقة مختلفة وكاميرا بسيطة.

الجدير بالذكر أن الداعية معز مسعود علَّق عبر حسابه في “تويتر” معربًا عن سعادته بمقاطع فيديو بسنت نور الدين التي قائلًا: “جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر”.







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