آل دغيم: اليوم الوطني امتداد لأمجاد الأجداد والآباء

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

أكد أمين عام المركز العربي للإعلام السياحي، خالد آل دغيم، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام، نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى أصبحت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة بوقت قياسي.

وأضاف أن المملكة تتميز عن كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة، وأولت الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين جلّ اهتمامها، وبذلت كل غالٍ ونفيس في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين.

وقال: سيظل الوطن وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ومن شارك معه من الآباء والأجداد ملحمةً تذكر وتجربة تاريخية محفورة في ذاكرة التاريخ يعتز بها الأجيال ويستمدون منها حب الوفاء والتضحية وتجربة متميزة للمجتمعات والأمم يتم إبرازها في المحافل الدولية يظهر فيها سياسة وطننا الداخلية القائمة على مبادئ الإسلام الحنيف وعلاقاته الدولية المستمدة من ديننا وتراثنا وحضارتنا واحترام مبادئ حقوق الإنسان في أسمى معانيها.

وختم بقوله: نحتفل بيوم الوطن السابع والثمانين ونحن نستشرف المستقبل من خلال رؤية عصرية تعمق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة ليستمر عطاء ذلك الغرس المبارك الذي سقي بوحدة قوية في إيمانها وعقيدتها وغنية برجالها وعطائها وإسهامها الحضاري.. فخورة بأمجادها وتاريخها.







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