الدوري الإماراتي سيشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

قررت لجنة دوري المحترفين بدوري الخليج العربي الإماراتي، مشاركة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري.

وخصصت اللجنة مباريات الجولة الثانية بالدوري الإماراتي، خلال يومي 22 و23 سبتمبر، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الإماراتيين، من واقع العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتجري الاحتفالات بأربعة من ملاعب خلال المباريات التي تجمع، دبا والجزيرة بإستاد الفجيرة، والنصر والوحدة بإستاد زعبيل، وحتا والعين بإستاد حمدان بن راشد بحتا، وعجمان وشباب الأهلي دبي بإستاد راشد بن سعيد.

وسينزل اللاعبون إلى أرض الملعب في المباريات المذكورة مرتدين قمصاناً تحمل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، كما سيتم عرض التهنئة على الشاشات الإلكترونية حول الملاعب المستضيفة إضافة إلى الشاشات الكبرى.

كما سيشارك في هذا الحدث المهم لاعبو الفرق المختلفة في دوري الخليج العربي، حيث يقومون ببث رسائل تهنئة خاصة موجهة للأشقاء السعوديين يعبرون خلالها عن مشاعرهم وتمنياتهم للأشقاء وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :