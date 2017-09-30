الدوري الإنجليزي.. قمة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي

المواطن - وكالات

يحل اليوم السبت فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره تشيلسي في مواجهة قوية في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمرليج” 2017-2018.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 16 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن في البريمرليج، ويأتي تشيلسي ثالثاً برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام وليفربول.

ويقدم السيتي وتشيلسي عروضاً قوية منذ بداية الموسم، وامتازا حتى الآن بتحقيق انتصارات كبيرة آخرها اكتساح الأول لكريستال بالاس بخماسية نظيفة، والثاني لستوك سيتي بأربعة أهداف دون رد.

بدأ الفريقان دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية فتغلب مان سيتي على فيينورد روتردام بطل هولندا 4-0 وشاختار دانييتسك الأوكراني 2-0، وتشيلسي على قره باخ الأذربيجاني 6-0 ثم على أتلتيكو مدريد 2-1.

ويسعى كل فريق للفوز اليوم، من أجل تأكيد أحقيته في الظفر بلقب الدوري الموسم الجاري، حيث سيدافع مانشستر سيتي عن الصدارة، بينما تشيلسي سيقدم كل ما لديه لضمان بقاء البريمرليج داخل جدران البلوز للموسم الثاني على التوالي.







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