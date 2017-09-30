الدوري السعودي.. الأهلي في مواجهة سهلة نسبياً أمام الرائد

يحل اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفاً على نظيره الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.
يدخل النادي الأهلي أجواء المباراة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث لعب الراقي 4 مباريات، خسر في الأولى، وفاز في الثانية، تلاها التعادل، وفي الجولة الماضية فاز 2-1 على الباطن المتصدر حالياً.
ويملك الأهلي في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ويسعى للسير في سكة الانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري الذي خسره الموسم المنقضي لصالح الهلال، وخرج دون أي بطولة موسم 2016-2017.
وعلى الجانب الآخر حقق الرائد تعادلاً معنوياً أمام غريمه التعاون في ديربي القصيم، ويأمل في عبور عقبة الأهلي الليلة وتحقيق أول فوز بالدوري السعودي 2017-2018.
ويقبع الرائد في قاع جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام التعاون، وخسر في أول 3 جولات على التوالي.
يذكر أن الأهلي دك حصون الرائد 3-1، خلال آخر مباراة جمعت بينهما بالجولة 25 من عمر الدوري السعودي للمحترفين 2016-2017.