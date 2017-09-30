الدولار في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 2017

المواطن - وكالات

استقر الدولار دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى، أمس الجمعة، بعد بيانات اقتصادية أمريكية متضاربة ليظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في عام 2017، مع زيادة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع التضخم.

وساعد الارتفاع الأسبوعي، الذي يقل عن 1% بقليل، على تحقيق العملة الأمريكية أول مكسب شهري أمام نظرائها منذ فبراير.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى بعد نشر تقرير يظهر أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بالكاد في أغسطس، لكن ارتفاعاً غير متوقع في مؤشر معهد إدارة التوريدات في شيكاغو لمديري المشتريات، وقراءة متماشية مع التوقعات لمعنويات المستهلكين بددا أثر ذلك.







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