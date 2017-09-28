الذهب إلى أدنى مستوياته ويتكبد أكبر خسارة منذ عامين

المواطن - وكالات

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر؛ جراء تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام؛ ليواصل المعدن الأصفر خسائره بعد أن تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة في جلسة واحدة في حوالي عامين.

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 0.7% إلى 1284.61 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأميركي بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس عند 1282.23 دولار.

وتجاوز البلاديوم سعر البلاتين للمرة الأولى منذ عام 2001 مع تدفق المضاربين إلى السوق لشراء المعدن.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر 13.90 دولار أو ما يعادل 1.07% لتبلغ عند التسوية 1287.80 دولار للأوقية.







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