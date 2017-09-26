الراشد: على الهلال أن يعتبر من الأهلي قبل مواجهة بيروزي

المواطن - الرياض

طالب المحلل الرياضي بندر الراشد، الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، بالاعتبار مما حدت للأهلي قبل مواجهة بيروزي الإيراني اليوم.

وتتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوبَ ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريق الهلال ونظيره بيروزي الإيراني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال الراشد خلال استضافته في برنامج كورة: «الأهلي فرط بفوز محقق أمام الفريق الإيراني، وعلى نادي الهلال أن يعتبر، الهلال لم يقدم في الدوري السعودي مستواه المعروف رغم تحقيقه لثلاثة انتصارات».

وأضاف المحلل الرياضي: «يجب على الهلاليين أن يكون تفكيرهم في البطولة الآسيوية في المباراة نفسها وليس بتحقيق البطولة».

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.







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