السبهان عن قيادة المرأة: تاريخنا يُكتب من جديد.. وإلى المجد نسير

المواطن - الرياض

أثنى وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، على الأمر السامي بالموافقة على قيادة المرأة للسيارة وفق الضوابط الشرعية.

وقال السبهان: “تاريخنا يكتب من جديد، في ظل سلمان العز والحزم والخير ومحمد الجد والرؤية والعمل”، مضيفاً: “المملكة تسير بخطى سريعة للمجد”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر بالأمس أمراً سامياً يسمح للمرأة بقيادة السيارة، على أن تُشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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