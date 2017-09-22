السديري محتفيًا باليوم الوطني 87: جهود المملكة دفعت العالم لتقديرها والإعجاب بها 

المواطن - الرياض

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور، توفيق بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال “حري بنا في هذا اليوم أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وباني أمجادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ الذي قام ــ بفضل من الله جل وعلا ــ بتوحيد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المملكة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده،وصولًا إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأكد الدكتور السديري أن للمملكة مكانتها الرفيعة بين الدول الإسلامية والعالمية حيث شرفها الله بمهد الرسالة النبوية وقبلة المسلمين، كما شرفها ــ سبحانه وتعالى ــ بالحرمين الشريفين، حيث قامت بلادنا المباركة بحمل الأمانة؛ تحقيقاً لعبادة الله وحده، وخدمة البشرية، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف “ومما نفخر به في بلادنا المباركة نجاحها اللامحدود في تنظيم موسم الحج لعام 1438هـ، حيث سخرت بلادنا المباركة كافة الجهود للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وعمارتها على أعلى المستويات وأحدث المواصفات؛ لتوفير كافة وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن”.

وأردف: لقد حظيت المملكة بإعجاب وتقدير دول العالم؛ لما تبذله من جهود في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة السبل، وتبنيها منهج الوسطية والاعتدال، كما أن ما حققته من إنجازات على المستوى الاقتصادي والتنموي جعلها تتبوأ مكانتها بين الدول الكبرى.

واختتم تصريحه قائلًا: لا يفوتني في هذه الذكرى الوطنية الغالية أن أجدد الولاء والوفاء لرجل الوفاء قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار.







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