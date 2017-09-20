السومة.. جاريت فبركة الإعلام.. والأخضر لا يقف على لاعب

المواطن - جدة

أكد المحترف السوري عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما أثير خلال الفترة الماضية حول تجنيسه للعب باسم المنتخب السعودي، لا أساس له من الصحة.

وقال لاعب المنتخب السوري الأول: «القصة لا تتجاوز فبركة إعلامية لا أكثر، ولم تكن هناك أي إجراءات رسمية في هذا الاتجاه على الإطلاق».

وأكمل عمر السومة: «لجأت للدبلوماسية مع وسائل الإعلام السعودية، وحاولت مجاراتهم حتى لا يغضب مني أحد، المنتخب السعودي لا يتوقف على لاعب معين، واستطاع أن يتأهل لمونديال كأس العالم بجدارة واستحقاق».

وكان الموسم الماضي قد شهد حالة من الجدل، حول مصير السومة مع منتخب بلاده وإمكانية تجنيسه واللعب باسم المنتخب السعودي، قبل أن يحسم السومة الأمور ويشارك برفقة نسور قايسون بتصفيات كأس العالم 2018، ليسدل الستار على القضية برمتها.







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