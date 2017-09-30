السومة: هذه رسالتي للجمهور.. وريبروف لم يعرف الدوري حتى الآن

المواطن - جدة

أكد المحترف السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مستواه الفني تطور بعد انضمامه للراقي، مشدداً على أنه لا يعرف التغذية الصحية.

وقال السومة لبرنامج أكشن يا دوري: «مستواي الفني بتطور وانسجام أكثر مع الدوري واللاعبين، بداية احترافي بالأهلي لم أعرف التغذية الصحية».

وأضاف مهاجم الأهلي: «جوميز لم يأخذ فرصته معنا والجميع يعلم ما فعله مع التعاون، جروس شهادتي فيه مجروحة وسيبقى اسمه بذاكرة الأهلاويين، المدرب ريبروف جديد على الفريق ولكن الأمور مبشرة بالخير، ربما لم يتعرف على الدوري بشكل جيد حتى الآن».

وتابع: «نحن جاهزون لمواجهة الرائد وننتظر مشاركة تيسير في التمارين، تجربة 6 أجانب مفيدة لقوة الدوري ولا يوجد فريق سهل، أطالب الجمهور بالوقوف مع الأهلي وما زلنا في بداية الموسم، سجلت 4 أهداف في 6 مباريات والجمهور يعرف ما يقدمه السومة».







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