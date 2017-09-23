السيالي: مسيرة الملك المؤسس إيمان وجهاد.. تتواصل عبر الأجيال

المواطن - أحمد العُمري - جدة

‏أكد الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، أن اليوم الوطني مناسبة غالية تتكرر كل عام، ونحن نتابع من خلالها مسيرة وطننا الغالي؛ مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن في كافة المجالات، حيث أولت حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها للحرمين الشريفين وتوسعتهما بشكل أراح حجاج بيت الله الحرام والزائرين، وبذلت الغالي والنفيس في إعمارهما والسهر على راحة ضيوف الرحمن.

وأضاف السيالي أن المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أسس هذا الكيان بتوفيق من الله ثم بإيمانه وبجهاده وجهده، وهي مسيرة تتواصل ‏عبر الأجيال من توحيد هذه البلاد وعلى وتيرة واحدة، وتسير إلى الأفضل؛ حتى أصبحت المملكة العربية السعودية لها ثقلها ومكانتها عند كل أمم العالم، ‏وعزز ذلك النهج ‏الواضح لأبناء المؤسس حتى العهد الزاهر والمأمون (عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله)، الذي رسم صورة مشرفة لوحدة أمتنا ‏وتطورها وازدهارها، وبعقيدة ثابتة وأمة موحدة قوية ‏في إيمانها غنية برجالها وإعطائها وإسهامها الحضاري، ونحن فخورون بمجدنا وتاريخنا.

‏وأوضح السيالي أن المملكة العربية السعودية شهدت العديد من التطورات في جميع المجالات عامة، وفي المجال الصحي خاصة، وعلى مدى سنوات الخطط التنموية التي نفذتها الدولة- حفظها الله- وتمكنت المملكة العربية السعودية من تطوير مستوى الخدمات الطبية حتى أصبحت مقصدًا في طلب الرعاية الصحية، وتضاهي أرقى الخدمات الصحية في الدول المتقدمة طبيًّا، كما أننا نعيش الآن نهضة صحية كبرى ‏بفضل من الله ثم بتسخير ‏كافة الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية المدربة والمتخصصة في المجال الطبي.

وأردف: ‏نسأل الله جلت قدرته ‏أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأن يديم على ‏وطننا الغالي الأمن والاستقرار، ونجدد لقيادتنا الولاء ‏ومبايعتهم على السمع والطاعة.







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