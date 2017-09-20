“الشايع” تستحوذ على حصة استراتيجية من منصة نون

انضمت شركة “الشايع” الكويتية المتخصصة في قطاع التجزئة إلى لائحة كبار المستثمرين في منصة نون للتجارة الإلكترونية بعد استحواذها على حصة استراتيجية لم يفصح عن حجمها وقيمتها.

وبموجب هذا الاستحواذ فإن منتجات العلامات التجارية العالمية التي تديرها شركة محمد حمود الشايع ستتاح على متجر نون.

وتتنوع تلك العلامات في مجالات الموضة والأزياء، الصحة والجمال، المفروشات والأثاث المنزلي.

وقال محمد العبار مؤسس شركة نون إنها ستستمر بالعمل مع أبرز العلامات التجارية وشركات التجزئة في المنطقة لتوسيع رقعة أعمال المتجر، وذلك بالرغم من عدم إطلاقه رسمياً بعد، ما يعني احتمال انضمام المزيد من الشركات العاملة في مجال التجزئة.

الجدير بالذكر أن شركة الشايع الكويتية تعد وكيلاً لأكثر من 80 علامة تجارية في قطاع التجزئة وتدير أكثر من 3500 متجر يعمل فيها أكثر من 50 ألف موظف من 120 جنسية لعدد كبير من المجالات كالملابس والأغذية والأدوية والمفروشات وغيرها بمختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم.