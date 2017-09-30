الشباب يحدد موعد توقيع عقد كارينيو

المواطن - الرياض

حدد مجلس إدارة نادي الشباب، موعد توقيع عقد الأوروغوياني كارينيو، لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الوطني سامي الجابر المقال من منصبه لسوء النتائج.

وسيعقد غداً الأحد نادي الشباب اجتماعاً مع كارينيو للتوقيع على عقد تدريب الليوث، وكشف خطة العمل خلال الموسم الجاري، من أجل العودة لسكة الانتصارات والمنافسة على البطولات الغائبة عن قلعة شيخ الأندية منذ سنوات.

وحضر كارينيو مباراة الشباب والنصر أمس في الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، وحسمها العالمي بهدف دون رد، وسيبدأ مهام عمله رسمياً مع الليوث فور توقيع العقد.

وكان كارينيو قد تولى قيادة نادي النصر من قبل، وحقق نجاحات رائعة، وتُوج ببطولة الدوري وكأس ولي العهد.







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