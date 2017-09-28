الشباب يستأنف على قرار إيقاف القريني.. ورفض دعوى محمد العويس

المواطن ـ محمد سلام

أعلن المركز الإعلامي لنادي الشباب أن إدارة النادي تقدمت باستئناف على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بخصوص إيقاف رئيس الشباب عبدالله القريني.

وكان رئيس نادي الشباب، عبدالله القريني، قد تم إيقافه لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال؛ وذلك بسبب التجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله بن عامر القريني من حيث الموضوع، وقبوله شكلًا من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف، مع تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (1/ل ض/2017) وتاريخ 15/ 11/ 1438هـ، القاضي بإيقافه لمدة عام عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال؛ نظرًا للتجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه.

وأفادت اللجنة بأنه تم مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).

ويعد القرار قابلًا للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي بناء على المواد (82) و(136) من لائحة الانضباط، والمادة (55/4) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كذلك أعلن الشباب من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الدعوى المقامة من الحارس محمد العويس ضد نادي الشباب.







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