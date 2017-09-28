الشثري عن السماح للمرأة بقيادة السيارة : المرأة المسلمة في هذه البلاد محل ثقة

المواطن - واس

أوضح فضيلة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والقاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، أن السماح للمرأة بقيادة السيارة الأصل فيه الإباحة.

وقال فضيلته في مداخلته عبر القناة السعودية الأولى: إن من فضل الله -عز وجل- علينا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم وهذه الشريعة المباركة المصلحة لأحوال الناس، وأن جعلنا في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي انتهجت دين الإسلام منهجاً لها ومساراً على كتاب الله وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كما نص على ذلك نظامها الأساسي للحكم , ويعمل به ولاة أمورنا وفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة.

وأشار فضيلته إلى أن ولاة الأمر يحرصون على تداول ما يرد إليهم من أمور في الشأن العام مع علماء الشريعة، ومن هذا المنطلق كانت هناك مناقشات في موضوع منح رخصة القيادة للمرأة، وكان الرأي الغالب الإباحة، مؤكداً أن ما قد يحصل من مخالفات فإنما هي ممارسات فردية خاطئة يمكن معالجتها، وأن ما قد يحدث منها يقابلها مميزات ومصالح تحصل من هذا الأمر وهذا القرار, وفق ما بينه ولاة الأمر، داعياً الله -عز وجل- أن يعين ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير ويجزيهم خير الجزاء.

وقال: إن أهل هذه البلاد محل ثقة ومحل أمانة, والمرأة المسلمة في هذه البلاد محل ثقة, وعلى قدر المسؤولية والأمانة التي أوكلت لها من خلال إعطائها هذا الأمر.







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