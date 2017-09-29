الشرطة تبحث عن امرأة خلعت عباءتها لإنقاذ سائق من الموت

المواطن - وكالات

أنقذت امرأة سائق شاحنة، من جنسية آسيوية، من الموت المحقق بعد أن اشتعلت النيران في ملابسه في مقصورة المركبة التي يقودها، حيث خلعت عباءتها واستخدمتها في إطفائها، ثم غطته بها في إمارة رأس الخيمة.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، وقع حادث تصادم شاحنتين في شارع الشهداء في رأس الخيمة، أسفر عن احتراقهما، واشتعال النيران في ملابس أحد السائقين.

وقال الرائد طارق محمد الشرهان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة: إن الرجل نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، بينما تقوم شرطة رأس الخيمة بالبحث عن المرأة الشجاعة من أجل تكريمها.

وأشار الشرهان إلى أن “السائق فوجئ عندما ظهرت امرأة، وأوقفت سيارتها، وهرعت إليه، وبدأت بإخماد النار بعباءتها، وغطته بها ثم غادرت المكان”.

وأضاف: “أعتقد أن المرأة المجهولة الهوية مواطنة إماراتية؛ بسبب ملابسها ولهجتها وطريقة الحديث”.

وتابع: “نحن نحاول حاليًّا جمع معلومات عن المرأة التي لم تكشف عن هويتها لتكريمها لأعمالها البطولية”.