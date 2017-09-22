الشرقية.. 5 فرق شعبية وتوزيع 5 آلاف علم احتفالًا باليوم الوطني 87

المواطن - واس

أعدت أمانة المنطقة الشرقية برنامجًا متكاملًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ87، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والذي يتضمن الكثير من الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة.

وأشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إلى أن برنامج الاحتفالية يتضمن العديد من الفعاليات التي ستقام ضمن مهرجان صيف الشرقية 38، والمقام حاليًّا في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام، الذي يتضمن أوبريتًا وطنيًّا من إعداد وإشراف وتنظيم نادي أطفال تلفزيون الدمام، وكذلك مشاركة العديد من المنشدين المعروفين، إلى جانب عروض للفرق الشعبية، والتي ستقدم مفاجآت للجمهور بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى ركن منطاد حكايا وطن.

وأفاد بأن عددًا من الحرفيين في المهرجان سيقومون بتقديم أعمال وطنية، إضافة إلى الأسر المبدعة، والتي ستقوم بتقديم مشغولات يدوية خاصة تحاكي اليوم الوطني، إضافة إلى تخصيص استوديو صغير لتسجيل كلمات بمناسبة اليوم الوطني وكذلك ركن السلام، فيما سيتم تقديم جوائز وهدايا للجمهور تتضمن أفضل مشاركة باليوم الوطني، لافتًا النظر إلى أن زوار مهرجان صيف الشرقية سيكونون على موعد مع العديد من المفاجآت التي سيعلن عنها في حينها ضمن فقرات المهرجان.

ولفت إلى أن الأمانة قامت بتهيئة مواقع الفعاليات في كل من مخطط الشبيلي والكورنيش الشمالي بالخبر، وبالواجهة البحرية في الدمام، كما ستكون هناك فعالية هيلوجرام “أغنية وطنية” للفنان محمد عبده، تقيمها هيئة الترفيه في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام.

وأشار إلى مشاركة 5 فرق شعبية وتوزيع 5000 علم للزوار في المهرجان وتركيب شعارات وطنية في جميع أرجاء وأركان المهرجان، إضافة إلى تجهيز مواقع لإقامة بعض الفعاليات بالشراكة مع الجهات الحكومية وتجهيز موقع لإقامة فعالية تعريفية تتضمن إقامة كافيهات شوب “المقاهي” بعدد 7 مقاهٍ مشهورة بكوادر سعودية، ومشاركة فرق شعبية وخيول مزينة للاحتفالات باليوم الوطني.







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