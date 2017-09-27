الشيخ التركي: قرار قيادة المرأة للسيارة لا يتعارض مع القرآن والسنة

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن قرار قيادة المرأة للسيارة لا يتعارض مع دستور المملكة القائم على القرآن والسنة.

وأوضح أن القرار تضمن النص على أن يتم السماح للمرأة بالقيادة وفق الضوابط الشرعية.

وأضاف أن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بالفساد والأمور غير الأخلاقية.

وأكد الشيخ التركي أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها.

ولفت إلى أن الدراسات الاجتماعية أثبتت عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة، معتبرًا أن هذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات. ‎







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