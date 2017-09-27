الشيخ المصلح: قيادة المرأة للسيارة اجتمع فيه رأي ولي الأمر مع علماء الشريعة

المواطن - الرياض

أشاد الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، بما ورد في مضامين الأمر السامي الذي صدر يوم أمس بخصوص تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وذلك وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمجتمع السعودي مكانته.

وقال الشيخ عبدالله المصلح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد صدر الأمر السامي بشأن قيادة المرأة للمركبة بعد أن أحاله ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى هيئة كبار العلماء فوافقوا بالأغلبية عليه، تغليبًا لمصلحة الكثير من الأسر في إطار ما تقره الشريعة، واجتمع في ذلك رأي ولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع رأي علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء، ولا اعتراض ولا رد على القرار بل السمع والطاعة لولي الأمر على ما توافق عليه مع العلماء من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح أن توجيه الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات : (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية ) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك الأمر، يؤكد حرصه على حفظ نسيج المجتمع السعودي المعروف بتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء، وهو ما أشار إليه الأمر من أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، مبينًا أن اللجنة العليا سوف تخرج بعون الله تعالى بتوصيات تسهم في تفعيل هذا الأمر بضمانات شرعية ونظامية تتحرى فيه الخير للمجتمع السعودي.

ودعا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهده الأمين وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يتم نعم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.







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