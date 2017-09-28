الصرامي لعضو شرف النصر: ما يحدث لا يليق

المواطن ـ محمد سلام

أعرب الناقد الرياضي، سعود الصرامي، عن استيائه من نتائج الفريق الأولمبي لنادي النصر خلال الموسم الحالي، بعد الخسارة من هجر والخليج، والتعادل مع الفتح، موجهًا رسالة إلى عضو شرف النصر منصور الثواب، والذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب أمين الصندوق لنادي النصر.

وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “منصور الثواب.. النصراويون يقدرون مجهوداتكم مع النادي، لكن ما يحدث لأولمبي العالمي لا يليق به، فقد خسر من هجر والخليج وتعادل مع الفتح”.

وكان النصر قد تعادل مع الفتح 1 ـ 1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأولمبي السعودي، ليحصد نقطة واحد في أول 3 مباريات بالمسابقة.



وجاء ترتيب المسابقة بعد نهاية الجولة الثالثة على النحو التالي..



1 – القادسية ( 9 نقاط )

2 – الهلال ( 7 نقاط )

3 – الفيصلي ( 7 نقاط )

4 – الشباب ( 4 نقاط )

5 – الأهلي ( 4 نقاط )

6 – الاتحاد ( 4 نقاط )

7 – الأنصار ( 3 نقاط )

8 – هجر ( 3 نقاط )

9 – الخليج ( 3 نقاط )

10 – الباطن ( نقطتان )

11 – الفتح ( نقطتان )

12 – النصر ( نقطة واحدة )

13 – أحد (دون أي نقطة )

14 – الجيل ( دون أي نقطة )







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