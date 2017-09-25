الطيران المدني والمطارات يرسمان الفرحة بالتنوع في اليوم الوطني 87

المواطن - واس

أقامت الهيئة العامة للطيران المدني، احتفالية لمنسوبيها بمناسبة اليوم الوطني، حيث خصصت لكل دور في المقر الرئيس للهيئة بالرياض معلومات تاريخية وأكلات شعبية لكافة مناطق المملكة (الوسطى، الغربية، الشرقية، الشمالية، الجنوبية)، وجمع الدور العلوي (الأخير) كل الأكلات من كافة المناطق.

ولم تقتصر الهيئة على هذا فحسب، بل احتفلت بذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية من خلال إقامة عدد من الفعاليات الوطنية في مطارات المملكة ، واستطاعت أن ترسم لوحة بانورامية بألوان وطنية وثقافية واجتماعية، إذ حضرت البهجة من خلال الفعاليات الترفيهية التي شهدتها أروقة صالات مطارات المملكة وتقديم تراث المملكة من خلال عدة عروض فولكلورية، كما توشحت المطارات بعلم المملكة وبالألوان الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، واكتست المطارات والصالات الداخلية باللون الأخضر، وقدمت آلاف الهدايا للمسافرين تحمل شعار المملكة إضافة لتوزيع الحلوى والشوكولاتة عليهم وتزيين الكاونترات بالبالونات والأعلام الوطنية وبث أناشيد وطنية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بعدد من الفعاليات بمقرها الرئيسي بالرياض، حيث توشح المقر في يوم الوطن بعلم المملكة والإضاءة الخضراء، واعتلت المبنى صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بهذه المناسبة الغالية تحت شعار (توحيد وتلاحم) وبجوارها كلمات خالدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشاركت موظفيها فرحتهم واحتفالهم باليوم الوطني 87 للمملكة، بالقهوة العربية والحلوى ووجبة الغداء احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، كما تم تخصيص كل دور في المبنى لمنطقة من مناطق المملكة يكتسى بطابع تلك المنطقة ويتم طرح معلومات عنها وأكلات خاصة بالمنطقة.

وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قامت إدارة المطار بعدة فعاليات في صالات المطار الشمالية والجنوبية، وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة، إضافة إلى ارتداء منسوبي المطار ووشاح خاص لإبراز هذه المناسبة الوطنية، كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وشاركت فرقة للفنون الشعبية قدمت عرضاً لتراث المملكة.

كما شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض العديد من الفعاليات بهذه مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة، منها العروض الفولكلورية والعرضة السعودية في صالات المطار وشارك في العرضة عدد من المسافرين والموظفين.

واحتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام باليوم الوطني الـ87 للمملكة، حيث تم تزيين مبنى المطار بالأعلام بالإضافة إلى صالة الركاب، كما اكتست بوابة المطار بشعارات اليوم الوطني وتمت إضاءة مبنى صالة المطار باللون الأخضر من الداخل والخارج، وأقامت إدارة المطار عدد من الفعاليات التي شهدت استقبال المسافرين القادمين بالضيافة العربية وتوزيع الهدايا، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية وعدة ألوان فولكلورية من عدة مناطق بالمملكة، وشارك فريق ملاك الدفع الرباعي بتجسيد أكبر شعار للمملكة (سيفين ونخلة) بالسيارات الرياضية والمعدلة والدراجات النارية، بالإضافة إلى إقامة ركن ترفيهي احتوى على نقش الحناء والرسم على الوجه والمرسم للأطفال، سلف فوتو، أفضل دراجة نارية، السيارات الكلاسيكية، كما شهدت صالة الركاب فعاليات للأطفال والأسرة والشخصيات الكرتونية .

واستضافة دور رعاية الأيتام بالمنطقة ومشاركة فريق (السكب) التطوعي في تنظيم الفعاليات، ومشاركة مركز التنمية الاجتماعية -القسم النسائي- بفعالية (الوطن في قلوبنا)، كما نُظمت فعاليات مسرح المطار من ألعاب أطفال وهدايا وجوائز وعروض ترفيهية، وتم توزيع باقات الورد باللونين الأبيض والأخضر على كاونترات السفر، وأقيمت مسابقة السحب على التذاكر المجانية.

وشارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فرحة المسافرين من خلال احتفالات اليوم الوطني، وقدمت شركة طيبة للمطارات عدة عروض من ضمنها فيلم تعريفي قصير بهذه المناسبة بعنوان (دمت عزاً يا وطن) وشارك الأطفال في الفعاليات التي شهدها المطار كما اكتست الصالات باللون الأخضر.

وشهدت المطارات الغربية عددًا من الفعاليات تضمنت مسيرة وطن أمام صالة القدوم والمغادرة في مطار الطائف الدولي بمشاركة عروض للخيل العربية الأصيلة، وعروض لفريق الطائف للدرجات النارية، ومعرض المرسم الحر لطلاب أحد المراكز التعليمية بالمحافظة، بالإضافة لعروض الليزر المميزة ورقص فولكلوري وطني وشعبي لأحد الفرق الشعبية بمحافظة الطائف، كما قامت إدارة مطار الطائف بوضع منصات بعنوان (دام عزك يا وطن) في جميع صالات المطار لإتاحة الفرصة لزوار المطار للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته الرشيدة.

وفي مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع قام منسوبو المطار باستقبال ركاب الرحلات القادمة من جدة والرياض في اليوم الوطني بالورود والأعلام الوطنية والحلوى، وشهدت صالات القدوم والمغادرة احتفالاً تم خلالها توزيع الحلوى والورود والأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن على المسافرين، واكتسى برج المراقبة بالمطار بالإضاءات الخضراء والأعلام الوطنية ورفعت لوحات تعبيرية بالصالات لمؤسس هذا الكيان وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

وشاركت المطارات الشمالية بالعديد من الفعاليات والعروض ففي صالة المغادرة الداخلية بمطار حائل الدولي شاركت جمعية أجا النسائية مع إدارة المطار وطيران نسما المسافرين والأطفال فرحتهم باليوم الوطني وتم توزيع العديد من الهدايا والجوائز على المسافرين كما احتفى المكتب التنفيذي بالمطار بهذه المناسبة، وفي مطار القريات شهدت صالات المطار تزيين لوحة لشهداء الوطن تم تصميمها بين صالات المطار وحملت أكثر من 70 صورة لشهداء الواجب، وتم تدشين حملة شكراً لدعم جنود الوطن في الحد الجنوبي، بالإضافة لمعرض الفن التشكيلي تحت شعار (الوطن في عيوننا) احتوى على عدد من الصور الوطنية واللوحات التعبيرية بهذه المناسبة العزيزة ، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر شمل العديد من الفقرات الوطنية، حيث قدمت مجموعة من الطلبة أوبريتاً إنشادياً بعنوان جيش المملكة، بالإضافة لعدد من القصائد الوطنية، وفي ختام الحفل كرم محافظ القريات الفائزين في مسابقة مطار القريات بمناسبة اليوم الوطني لأفضل تصميم وطني، وزي وطني للأطفال، وعبارة وطنية، ولوحة تشكيلية، كما تم تكريم الداعمين.

واحتفلت المطارات الجنوبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، حيث شهد مطار أبها المحوري توزيع الهدايا والأعلام على المسافرين وتوزيع لوحات التهنئة باليوم الوطني في عدة مواقع بالمطار، كما تضمنت احتفالات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان استقبال المسافرين القادمين بتوزيع الهدايا والأعلام وحضور فرق شعبية في الصالات الداخلية.







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