العبادي يطالب بحصر التعامل مع العراق دون كردستان في شراء النفط

المواطن - وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته تعارض الاستفتاء في كردستان؛ لأنه غير دستوري.

وقال العبادي: إن الاستفتاء قد يؤدي إلى “تمزيق وحدة العراق والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعًا لمخاطر لا يعلم إلا الله مداها وعواقبها الوخيمة”.

وطالب العبادي الدول المستوردة للنفط بحصر التعامل معها في شراء النفط وعدم التعامل مع كردستان.

وفي أنقرة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: “تركيا لن تتسامح مطلقًا مع أي تغيير في الوضع أو أي تشكيلات جديدة على حدودها الجنوبية… حكومة كردستان العراق ستكون المسؤولة الأولى عن التطورات المحتملة بعد هذا الاستفتاء”.

وتخشى إيران وتركيا من امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد على أراضيهما.

وتقاوم حكومة إقليم كردستان دعوات إلى تأجيل الاستفتاء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا التي تخشى أن يصرف الانتباه عن الحرب ضد داعش إذا أدى إلى اضطرابات في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك الغنية بالنفط والمتعددة الأعراق.







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