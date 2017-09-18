العبادي يطلب رسميًا تعليق استفتاء كردستان

المواطن - وكالات

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، رسميًا تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر يوم 25 سبتمبر أيلول.

وقال مكتب العبادي في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب العبادي بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت اليوم، بإيقاف استفتاء كردستان، حيث عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.

وأعلنت المحكمة أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه في 25 سبتمبر، بموجب الأمر الرئاسي الصادر عن رئاسة إقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

ولاقى الاستفتاء معارضة دولية وإقليمية حيث اعتبرت الجامعة العربية أنه يهدد الأمن القومي العربي، فيما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الاستفتاء سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة داعش وإعمار المناطق التي تمت استعادتها منه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :