العثور على جثمان مفقود وادي قنونا شرق القنفذة

المواطن - أحمد العُمري - القنفذة

تمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على مفقود وادي قنونا شرق محافظة القنفذة صباح اليوم الأربعاء بعد أن جرفه السيل مساء أمس جراء الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة حيث وصلت نسبتها إلى غزيرة على عدة محافظات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الدفاع المدني واصلت صباح اليوم عمليات البحث عن شخص في العقد الخامس من العمر جرفه سيل منقول بوادي قنونا شرق القنفذة مساء يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف سرحان أن مواطناً عثر على المفقود صباح اليوم بوادي قونونا على بعد ( ٣كم ) من انجرافه في منطقة تسمى الصليلات وبدوره قام بإبلاغ فرق الإنقاذ، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بحمل الجثمان ونقله إلى منطقة تمركز الفرق لتسليمه للجهات المعنية ونقله إلى المستشفى.

وأفاد سرحان بأن الدفاع المدني يقدم تعازيه لذوي الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وفي الوقت نفسه يكرر الدفاع المدني دعوته لكافة الإخوة المواطنين والمقيمين اتباع إرشادات السلامة التي يبثها الدفاع المدني مع كل حالة جوية تسبق هطول الأمطار ، ويدعو إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها مهما كانت نسبة المياه فيها وعدم المبيت أو البقاء في بطون الأودية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :