العثيمين مهنئًا باليوم الوطني: أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.. وحمى بلادنا من كيد الحاقدين

المواطن - واس

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية.

وعبّر العثيمين عن عظيم تقديره للقيادة السعودية على ما حققته في البلاد من تنمية وتقدم في جميع المجالات، وخاصة في خدمة بيت الله الحرام والمسلمين، مثمنًا دعمها الكبير للمنظمة وأنشطتها.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الله- سبحانه وتعالى- أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها زخرًا للأمة الإسلامية ويحميها من كيد الحاقدين.







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