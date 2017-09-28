العجمة: كل الأندية لديها ديون ونعرف المسؤول إلا في الاتحاد

المواطن - جدة

أبدى الإعلامي الرياضي تركي العجمة، اندهاشه من القضايا التي تظهر واحدة تلو الأخرى على نادي الاتحاد، والتي بشأن إيقاف مسيرة العميد على المستوى المحلي والقاري.

وقال مقدم برنامج كورة: «ملف نادي الاتحاد غريب، كل الأندية لديها ديون لكن جميعها تستطيع أن تعرف من المسؤول عنها إلا في الاتحاد».

وورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.

وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.

وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيها العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.

يذكر أن تركى آل اليشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أحال ملف مخالفات نادي الاتحاد لهيئة التحقيق، من أجل كشف المتورطين في أزمات العميد وإحالتهم بعد ذلك للنيابة العامة.







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