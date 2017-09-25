العراق تطالب باسترداد المواقع الحدودية بعد استفتاء كردستان

المواطن - وكالات

طلبت الحكومة المركزية في بغداد من أربيل تسليم المواقع الحدودية؛ ردًّا على استفتاء كردستان الذي أُجري اليوم الاثنين رغم المعارضة الدولية والإقليمية.

وأجرت أربيل، اليوم، استفتاء كردستان لاستطلاع رأي سكان الإقليم حول مستقبل العلاقة مع الحكومة المركزية في العراق.

وشهد استفتاء كردستان حضورًا كثيفًا من الأكراد بالرغم من تهديد تركيا بمحاسبة من يقف وراء الاستفتاء.

وأعلنت العراق، أمس، أنها لن تتعامل مع استفتاء كردستان، ولن تعترف بنتائجه، مؤكدة أنه يمس وحدة العراق وسلامة أراضيه ويهدد أمن المنطقة.

ولم يلقَ استفتاء كردستان قبول أي دولة في العالم حتى الآن؛ حيث طالبت المملكة بتأجيله، وتطلعت أميركا إلى عراق موحد، وأغلقت إيران مجالها الجوي مع الإقليم، وهددت تركيا بمحاسبة المسؤولين.

واعتبرت الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي أن استفتاء كردستان يهدد الأمن القومي العربي، داعية إلى حوار بناء بين الأطراف في بغداد وأربيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن، أمس، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات حال إتمام استفتاء كردستان في موعده اليوم.

وطلب العبادي من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود، كما جدد رفضه للاستفتاء قائلًا: إنه “لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع”، حسب بيان صادر عن المجلس.







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