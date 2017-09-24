العراق يعتزم إنشاء مفاعل نووي

المواطن - وكالات

طلب العراق، أمس السبت، الدعم في بناء مفاعل نووي لأغراض سلمية، بعد مرور أكثر من 25 عاماً على تدمير المفاعلات التي كان يملكها في عهد صدام حسين.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري “يطالب العراق… من منبر الأمم المتحدة مساعدة الدول الصديقة النووية في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية استناداً إلى.. الأسس القانونية لحق الدول في الاستخدامات السلمية المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

يشار إلى أن العراق كان يملك ثلاثة مفاعلات نووية في مجمع التويثة الذي كان يوماً مركزاً رئيسياً للبحوث النووية جنوبي بغداد. ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد تلك المفاعلات في عام ، 1981 بينما دمرت الطائرات الأميركية المفاعلين الآخرين أثناء حرب الخليج عام 1991 التي تلت غزو العراق للكويت عام 1990.







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