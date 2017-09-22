العرضة والفلكلور السعودي في احتفال سفارتنا لدى استراليا باليوم الوطني

المواطن - عبدالرحمن ال هادي - كانبرا

أقام القائم باعمال سفارة المملكة لدى استراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة، في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق الحياة في العاصمة الاسترالية كانبيرا حضره حشد من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية والاكاديمية والمسؤولين الاستراليين والسفراء المعتمدين لدى استراليا.

كما حضره رؤساء وممثلين الجامعات والهيئات والمراكز الاسلامية والعربية باسترالي الذين كان في استقبالهم الوزير المفوض الروقي، المستشار سعد بن ناصر الاسمري ، الملحق العسكري العقيد سامي المطيري، والملحق الثقافي الدكتورهشام خداوردي.

بدأ الحفل الذي افتتحه القائم بالاعمال الروقي ورئيسة البروتوكول الاسترالية ليندل ساكس بإنشاد السلام الملكي السعودي والنشيد الرسمي الأسترالي وتبادل التهاني والتمنيات لكلا البلدين الصديقين.

من جانبه رفع القائم بالاعمال الروقي في كلمته الرئيسية خلال الحفل التهنئة باسمه واسم أعضاء السفارة والملحقية والطلبة المبتعثين الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان – حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية .

واستعرض القائم بالاعمال في كلمته تداعيات ظاهرة الارهاب على الدول والمجتمعات والاستقرار والسلام العالمي، مبينا دور المملكة في مكافحته وحماية المجتمعات من آثاره واخطاره وتداعياته.

واعتبر انه ليس بالإمكان ربط الإرهاب بدين او ثقافة أو جنسية معينة، ، بل هي حرب على جميع الأمم وكافة الأديان في جميع أنحاء العالم .

وأوضح اعتماد المملكة في مكافحتها للارهاب على استراتيجية ثلاثية الأبعاد تضم مواجهة الإرهابيين على الأرض ، ومكافحة فكرهم المتطرف وتجفيف مصادر تمويلهم .

كما اشار الى انشاء المملكة للعديد من المراكز والمؤسسات المحلية والدولية واطلاقها للعديد من المبادرات التي تعني بمكافحة الارهاب على المستوى المحلي والعالمي ومن بينها مركز مكافحة التطرف “اعتدال” ، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومبادرات المناصحة التي ترمي إلى إعادة تأهيل الإرهابيين السابقين ومكافحة الإرهاب ودحض افكاره الهدامة .

ولفت الروقي في كلمته الى تقديم المملكة أكثر من 140 مليار دولار أسترالي لدعم مشاريع التنمية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وذلك في اطار دورها الريادي للحد من ظاهرة الفقر والوصول الى عالم اكثر امانا وعدلا وازدهارا .

كما تضمن برنامج الحفل عروض من التراث والفلكلور السعودي ورقصة العرضة وعروض اخرى من ثقافات الشعوب الاسترالية الاصلية ، وعرضت افلام تعريفية عن بالمركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال”، ودور المملكة في مكافحة الارهاب وتضمن معرضا للكتب وزعت فيه الكتب والمطبوعات التعريفية بالمملكة العربية السعودية وما توصلت إليه من تطور في جميع المجالات.

كما افتتح القائم بالاعمال على هامش الحفل عدد من المعارض المصاحبة التي أقيمت بهذه المناسبة ومنها معرض عن دور المملكة وجهودها في مكافحة الارهاب والتعريف بمركز “اعتدال”.

وخلال الحفل تم تكريم الطالب المبتعث في جامعة موناش في ملبورن سلطان الحياني الحائز على وسام المبتعث تقديرا لمبادرته لتعريب المواد العلمية في موسوعة ويكيبيديا، ورؤساء الاندية الطلابية في جميع الولايات الاسترالية بتقديم دروع تذكارية لهم.







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